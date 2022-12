Deux saisines sont enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel, à propos du PLF 2023, considéré comme définitivement adopté samedi 17 décembre après le rejet d’une nouvelle motion de censure. Outre des griefs sur la sincérité budgétaire ou la procédure parlementaire, les députés LR et de la Nupes pointent les articles 5 et 12, relatifs à la DGF et à la CVAE. Ainsi que la planification "insuffisante" des moyens de transition écologique.