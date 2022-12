La mise en service de l’EPR de Flamanville est décalée de six mois et le coût du chantier est revu à la hausse de 500 millions d’euros, a annoncé EDF vendredi 16 décembre 2022. La date du chargement du combustible est ainsi reportée du second trimestre 2023 au premier trimestre 2024, pour un montant total de 13,2 milliards d’euros. Le retard est principalement dû aux suites de la réparation des soudures défectueuses du circuit secondaire principal.