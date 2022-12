Selon les informations d’AEF info, Jean-Marc Serfaty a été nommé en octobre 2022 référent pour le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024. IGESR depuis mai 2021 (lire sur AEF info), il remplace Thierry Terret, délégué ministériel aux JOP 2024 jusqu’en juin 2018 (lire sur AEF info) et nommé, en août dernier, vice-recteur de la Polynésie française (lire sur AEF info). Voici le parcours de Jean-Marc Serfaty.