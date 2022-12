La diffusion du télétravail ouvre pour le Sens du service public "un choix politique : utiliser l’aspiration à l’autonomie pour généraliser un service public 'pas nécessairement repensé', ou réorganiser le service public avec agents et usagers pour que l’intimité du service public avec les habitants demeure et conserve son rôle essentiel à la cohésion sociale". Le think tank vient d’adresser une contribution au ministre Stanislas Guerini. Objectif : "Explorer la nécessité de concilier les services publics de proximité avec l’attente sociétale en faveur du télétravail".