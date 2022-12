Des représentants de l’USH, des fédérations HLM, de la Banque des territoires et d’Action logement ont été reçus le 19 décembre par le ministre du Logement, Olivier Klein, pour faire le bilan du protocole signé en 2019 mettant en place des mesures de compensation de la RLS. "L’État conclut que la RLS n’a pas eu d’impact sur l’équilibre financier des organismes HLM", regrette auprès d’AEF info la présidente de l’USH, Emmanuelle Cosse, qui a par ailleurs insisté sur les effets de la hausse du taux du livret A sur les bailleurs sociaux. Pour avancer sur le futur "pacte de confiance", qu’il voudrait signer au printemps 2023, le ministère va envoyer un document de travail "début janvier" au mouvement HLM. Selon le président de la FOPH, Marcel Rogemont, il abordera les missions "sociales" du secteur, la production neuve et la stratégie bas carbone. Plus d’informations sur cette rencontre à lire demain sur AEF info.