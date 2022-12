Racisme et sexisme à Lyon-III : l’université saisit la justice

Interpellée le 13 avril dernier par l’Unef sur des "faits à caractère raciste et sexiste" au sein de la faculté des Lettres et civilisations de Lyon-III, et après enquête ayant conduit à matérialiser les faits, l’université a fait un signalement au procureur de la République et lancé des procédures disciplinaires, indique-t-elle le 21 avril 2022. "L’humanisme et les principes de la République ne sont pas négociables. Je ne laisserai pas notre université devenir l’instrument de ceux qui veulent porter atteinte à ces valeurs", déclare le président Éric Carpano.