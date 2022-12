Les IUT de l’académie de Toulouse affirment leur volonté d’accueillir "un maximum" de BTS en 3e année de BUT lorsque les BTS sont en adéquation avec les compétences requises en BUT, rapporte Patrick Laurens, directeur de l’IUT Paul-Sabatier, de l’université Toulouse-III et président de l’Ariut Midi-Pyrénées, à AEF info le 16 décembre 2022. Néanmoins, cette intégration ne se fera pas "à n’importe quel prix" et des licences professionnelles vont être maintenues pour répondre à la demande. Les IUT de l’ex région Midi-Pyrénées pourront s’appuyer sur l’expérience acquise avec l’accueil des bacheliers technologiques puisqu’ils en intègrent déjà 43 %. Celui qui termine son second mandat à la tête du plus gros IUT de France, plaide en faveur de l’accueil d’étudiants en 2e et 3e années via des flux latéraux, pour éviter de "reconstruire des silos". Des élections sont fixées au 30 mars 2023.