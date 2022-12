Le Conseil d’État ne décèle pas d’illégalité dans les décrets portant l’un sur les modalités de délivrance de l’autorisation d’IEF, l’autre sur la commission examinant les recours en cas de refus d’autorisation. Par un arrêt et deux ordonnances du 13 décembre 2022 (n° 467550 & 466623), il précise l’interprétation des règles du régime d’autorisation et rejette les recours en annulation des familles et associations. Enfin, l’autorisation ne se limite pas au cas où l’état de santé de l’enfant fait obstacle à toute scolarisation. Antony Taillefait (1) analyse ces décisions et leur portée.