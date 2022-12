Les membres du syndicat CGT PSA Poissy, auquel la fédération CGT de la métallurgie et l’Union départementale des Yvelines ont retiré début 2022 son affiliation à la CGT, ne peuvent plus se prévaloir de leur appartenance à la confédération ni utiliser ses logos et ses sigles. C’est ce que décide le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la fédération, dans une ordonnance de référé du 8 décembre 2022. À l’issue d’un conflit de longue date, la FTM CGT a accordé début 2022 son soutien au syndicat CGT Stellantis Poissy, créé par des adhérents démissionnaires du syndicat CGT historique.