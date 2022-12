Élections aux URPS : la FFMKR, présente dans 25 régions, refusera « tout copié-collé » de l'accord infirmier sur les règles d'installation

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes, qui se présente comme le syndicat majoritaire de la profession avec 5 000 adhérents sur 55 000 kinés d'exercice libéral, présentera 25 listes en régions (1) et 350 candidats aux suffrages des kinésithérapeutes libéraux appelés à voter par correspondance pour élire leurs représentants aux URPS . Le dernier jour du vote est fixé au 16 décembre et le dépouillement aura lieu le 21 décembre ; la campagne commencera officiellement à partir du 10 novembre. Les masseurs-kinésithérapeutes auront une union régionale « indépendante des autres professions et souveraine dans ses relations avec l'ARS et avec les autres partenaires régionaux », ainsi que l'avait annoncé Roselyne Bachelot lors du 46e congrès de la FFMKR à Angers en octobre 2009. Parmi les thèmes de campagne, qui seront officiellement validés par le conseil fédéral de la FFMKR jeudi 21 octobre à l'occasion d'assises nationales à Lille, figurent notamment le positionnement des kinés vis-à-vis de l'ostéopathie, la réingénierie du diplôme de masseur-kinésithérapeute dans le cadre de la masterisation (LMD), la répartition des professionnels sur le territoire, la revalorisation des honoraires et des indemnités de déplacement et les référentiels fixant un nombre de séances par type de pathologie.