Quatre ans après son lancement, le projet NCU de l’université de Bordeaux obtient un sans-faute à son évaluation. Aucun point faible détecté par le jury et des résultats atteints ou dépassés à l’exception du chantier dédié à la pédagogie pour les grands effectifs et de la plate-forme numérique, à coordonner avec le futur outil Pégase. UBx progresse dans la personnalisation des parcours, l’implication des usagers et les communautés de pratiques enseignantes. Le jury plaide pour une dotation accrue et un large essaimage au sein de l’ESR du "démonstrateur" bordelais.