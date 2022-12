Aux scrutins nationaux pour les élections professionnelles du ministère de l’Agriculture, l’intersyndicale "L’Élan commun" obtient 6 sièges sur 15 au CSA Ministériel, suivie de FO Agriculture (3 sièges) et de l’Unsa (3 sièges). "L’Élan commun" obtient aussi 7 sièges sur 11 au CSA Enseignement agricole, devant l’Unsa (2 sièges) et FO Agriculture (1 siège). Au sein de la CAP, l’alliance obtient 6 sièges sur 8 pour les agents titulaires et la totalité des 5 sièges pour les agents contractuels. Au CCM de l’enseignement privé, la Fep-CFDT a 7 sièges, le Snec-CFTC 2 et le Sneip-CGT 1.