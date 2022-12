Quatre objectifs et 23 cibles qualifiés d'"historiques" : le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal a été adopté vers 3h30 (heure locale) dans la nuit du 18 au 19 décembre 2022 à Montréal, ainsi que cinq de ses principales décisions (lire sur AEF info). Protection de 30 % des terres et de 30 % des mers, réduction de moitié des risques associés aux pesticides, financements internationaux et fonds dédié à la mise en œuvre du cadre, séquençage numérique des ressources génétiques… AEF info fait le tour de ce qu’il faut retenir de ces principaux textes.