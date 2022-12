Dernière ligne droite pour le PLF 2023. Le Parlement l’a adopté définitivement samedi 17 décembre, après le rejet d’une dernière motion de censure de la gauche à l’Assemblée nationale, et au terme de dix recours au 49.3 par le gouvernement. Les groupes LR et Nupes ont annoncé dimanche qu’ils allaient saisir le Conseil constitutionnel. Le budget 2023 est un "budget sans précédent pour la transition écologique", se félicite le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, rappelant que le texte acte la création du fonds vert, doté de 2 Md€, et prévoit 250 M€ pour le nouveau plan vélo, ainsi qu'"une enveloppe exceptionnelle de 300 M€" pour accompagner les AOM l’an prochain. AEF info publiera prochainement un récapitulatif des mesures de la loi de finances 2023 intéressant la ville intelligente et durable.