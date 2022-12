Les députés ont achevé, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre 2022, leur examen, en première lecture et en séance publique, du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables entamé le 5 décembre dans la soirée, et pour lequel le vote solennel est prévu le 10 janvier 2023. L’article 3 sur la planification territoriale et l’article 18 sur le partage de la valeur comptent parmi les plus discutés.