Dans un rapport sur la prévention des expulsions locatives, publié ce lundi 19 décembre, une quinzaine de jours après l’adoption, par le Parlement, de la PPL Renaissance contre les squats, la Cour des comptes pointe "l’inefficacité d’une prévention précoce." Elle en veut pour preuve un nombre d’assignations toujours supérieur aux résolutions à l’amiable. La Cour regrette également une action publique qui souffre d’une coordination locale "fragile." Et appelle à renforcer le rôle des bailleurs sociaux et privés afin de détecter au plus tôt les situations de fragilité des locataires.