Dernière ligne droite pour le PLF 2023. Le Parlement l’a adopté définitivement samedi 17 décembre, après le rejet d’une dernière motion de censure de la gauche à l’Assemblée nationale, et au terme de dix recours au 49.3 par le gouvernement. Les groupes LR et Nupes ont annoncé dimanche qu’ils allaient saisir le Conseil constitutionnel. Le budget 2023 permettra notamment de "poursuivre la rénovation énergétique des logements par la hausse des moyens financiers et humains de l’Anah et [par] une enveloppe dédiée à la rénovation des passoires thermiques des bailleurs sociaux (lire sur AEF info)", se félicite en revanche le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Qui souligne également la pérennisation de MaPrimeRénov, à hauteur de 2,5 Md€. AEF info publiera prochainement un récapitulatif des mesures de la LFI 2023 intéressant le logement et l’urbanisme.