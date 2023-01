La nouvelle directive sur le reporting de durabilité, la CSRD, va multiplier par cinq le marché de la vérification des données extrafinancières, puisqu’elle sera désormais rendue obligatoire et ce auprès de 50 000 entreprises européennes. Même si l’assurance est déjà en application en France, le marché va exploser avec plus d’entreprises concernées et plus de données requises et standardisées. Y aura-t-il un monopole des grands cabinets d’audits comme le craint l’eurodéputé Pascal Durand ? Comment accréditer plus de commissaires aux comptes pour vérifier les informations extrafinancières ? Quelle place pour les organismes comme Bureau Veritas ? AEF info propose un décryptage des nouvelles obligations imposées par la CSRD et ses conséquences sur le marché, le rôle des acteurs et leur formation.