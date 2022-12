La Commission européenne, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus, au terme de 30 heures de négociations, à trouver un accord en trilogue dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022 sur la pièce maîtresse du paquet "Fit for 55" : la réforme du marché européen du carbone EU ETS. L’accord prévoit la fin progressive des quotas gratuits en 2034, la création d’un nouveau marché carbone à partir de 2027 pour les transports et les bâtiments et un Fonds social pour le climat doté de 86,7 Md€. Il fait porter l’essentiel de l’effort sur la seconde partie de la décennie.