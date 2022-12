La métropole Aix-Marseille-Provence fait évoluer, depuis lundi 19 décembre 2022, son service de vélos en libre-service "levélo", en y intégrant une flotte de vélos électriques. L’exécutif a retenu, pour opérer ce service, Inurba Mobility pour la gestion de la flotte et des abonnements et Fifteen pour la fourniture des vélos électriques et des stations. "Cette offre, complémentaire du service de location en longue durée 'levélo+', vise à multiplier par cinq la place du vélo dans les déplacements à Marseille d'ici 2024", explique-t-il, précisant que le déploiement des stations se poursuivra jusqu’à début 2023, pour atteindre 200 stations au printemps. La présidente de la métropole, Martine Vassal, assure que cette nouvelle formule permettra "à davantage d’habitants de pouvoir se déplacer à vélo, notamment dans les quartiers les plus vallonnés, en complément des transports en commun".