Alors que le mouvement HLM et le ministre du Logement se sont rencontrés ce lundi 19 décembre 2022 pour dresser le bilan du protocole signé en 2019 et évoquer le futur "pacte de confiance" pluriannuel, le Fnap constate que l’objectif de 250 000 agréments fixé par le protocole gouvernemental de relance pour 2021 et 2022, n’a pas été atteint. 200 000 agréments ont été enregistrés en deux ans. Lors de son CA du 15 décembre, le Fnap a également fixé un objectif de 110 000 nouveaux agréments pour 2023, dont 38 000 PLAI.