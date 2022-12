La société de coordination créée par Vilogia et Partenord est opérationnelle

Sur les rails depuis plusieurs années (lire sur AEF info ici et là), la SAC fondée par Partenord Habitat et Vilogia SA, dénommée Territoire 2 Performances, est désormais opérationnelle. Après avoir obtenu son agrément ministériel en septembre (lire sur AEF info), elle a tenu son premier conseil d’administration le 15 décembre, nommant à l’occasion Jean-Noël Verfaillie (président de Partenord Habitat) à sa présidence, et Philippe Rémignon (président du directoire de Vilogia S.A.) à sa direction générale. Pour les deux poids lourds du logement social des Hauts-de-France — qui gèrent à eux deux plus de 96 000 logements sociaux dans la région —, cette nouvelle alliance "vise à apporter des réponses communes aux grands défis qui se posent" en termes de sobriété énergétique, de vieillissement de la population, de rénovation urbaine et d’équilibre de peuplement.