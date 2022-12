TBS obtient l'accréditation Amba pour son PGE pour la 1re fois et la réaccréditation de son MBA pour la 6e fois

L’association of MBA (Amba) accrédite pour la première fois le PGE de Toulouse business school (TBS) et renouvelle pour la 6e fois consécutive l’accréditation du global executive MBA. Tous deux sont délivrés pour la durée maximale de cinq ans, se félicite l’école le 24 février 2021. TBS est titulaire des trois accréditations principales : Amba, AACSB et Equis . "TBS a été accréditée pour la première fois par l’Amba en 2002. Cette accréditation, couplée à l’accréditation AACSB (depuis 2003) et à l’accréditation Equis (depuis 2001), témoigne de la puissance et de la qualité de notre école. Nous sommes fiers de confirmer une fois encore notre triple couronne d’accréditations, si convoitée par les écoles de commerce du monde entier", réagit Stéphanie Lavigne, directrice générale de TBS.