Le cadrage du futur reste à charge sur le CPF opéré par le gouvernement via un amendement au PLF 2023, début décembre, n’en finit pas de faire naître des critiques. Après les syndicats, c’est au tour de l’ancienne ministre du Travail et porteuse de la loi "Avenir professionnel" de 2018, Muriel Pénicaud, de lancer une violente charge contre cette mesure. Dans un entretien accordé au JDD paru le 18 décembre, elle fustige une "erreur sociale, économique et politique", tout en prônant une véritable régulation et plus de moyens de contrôles pour France compétences et la CDC.