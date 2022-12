"Après une spectaculaire progression des chiffres les deux dernières années et une amélioration de la notoriété de l’apprentissage, la prochaine bataille sera celle de la qualité", estime Jean-Claude Bellanger, directeur général d’Indicom Conseil et ancien secrétaire général des Compagnons du devoir (1), dans une tribune publiée par AEF info. Une prise de position qui fait suite à des articles de presse mettant en cause les dérives de la réforme de l’apprentissage de 2018 (2). S’il considère qu’il ne faut pas généraliser certains abus, il liste toutefois des améliorations à apporter au système, mais aussi au discours ambiant sur l’alternance. Il appelle, entre autres choses, à travailler sur la qualité de l’alternance, que ce soit du point de vue pédagogique, de l’accompagnement ou encore du suivi des acteurs, notamment les CFA.