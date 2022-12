Après deux ans d’attente, la biodiversité tient son cadre décennal. Le compromis proposé par la présidence chinoise a permis d’aboutir aux premières heures du 19 décembre à un texte consacrant l’objectif de protection de 30 % de la planète et l’élimination de moitié des risques associés aux pesticides. L’accord envisage aussi la création d’un fonds et acte la réduction des subventions néfastes d’au moins 500 Md$ par an d’ici à 2030. Les ressources dédiées à la biodiversité devront atteindre 200 Md$ d’ici à 2030 dont 20 Md$ en 2025 et 30 Md$ en 2030 pour les pays en développement.