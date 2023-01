"Notre jeunesse est anxieuse : elle pense que le monde va disparaître et qu'on ne peut plus rien y faire. À 20 ans, se dire que tout est foutu, c’est terrible ! Donc la première des choses à leur apporter, c’est de les mettre en situation d’action : dans les associations, avec des ONG, sur le terrain, au-delà des cours. C’est autour de cela que nous avons pensé notre prochain plan stratégique", déclare Delphine Manceau, directrice générale de Neoma BS, dans un entretien à AEF info en décembre 2022, en amont de la publication du nouveau plan, en février. Delphine Manceau revient sur la période 2018-2022 marquée par la pandémie ou les tentations de "bifurcation" de certains jeunes, et en dresse un premier bilan : rôle fédérateur du campus parisien de Neoma, importance de la dimension immobilière dans la stratégie, ou encore place de Michel-Édouard Leclerc dans le dispositif de gouvernance.