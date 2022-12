Les offres d’emploi cadre ciblant les bac+6 et plus "sont ouvertes plus qu’en moyenne à des profils débutants", indique le 1er décembre 2022 une étude de l’Apec analysant les offres publiées sur apec.fr par des entreprises du privé entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2022. Ainsi, une offre d’emploi sur deux ouverte aux bac+6 et plus s’adresse à des "profils peu expérimentés, soit deux fois plus que l’ensemble des offres". Dans l’un des secteurs les plus recruteurs, celui de la santé-action sociale, "la part des offres ouvertes aux débutants s’élève jusqu’à 72 %". Par ailleurs, tous profils confondus, les offres d’emploi pour les bac+6 et plus "progressent plus que la moyenne". Deux fonctions concentrent plus de deux tiers des besoins : santé, social et médicosocial et ingénierie, recherche et développement.