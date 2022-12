"Former à terme tous les étudiants et personnels aux enjeux de transition socio-écologique", "développer des recherches sur les enjeux socio-environnementaux", "promouvoir un fonctionnement écoresponsable à tous les niveaux" : tels sont quelques-uns des engagements pris par l’université de Strasbourg, à travers sa feuille de route DDRS 2022-2025, adoptée le 13 décembre 2022. Lors d’un point presse, le VP Laurent Schmitt présente la méthode et les premiers jalons, de la réalisation d’un bilan carbone à la rédaction de "chartes" (mobilités, achats, numérique, etc.).