Dans l’académie de Rennes, le conseil national de la refondation "démarre bien", selon le recteur Emmanuel Ethis, interrogé le 12 décembre 2022 par AEF info. "C’est une nouvelle démarche, qui part du terrain. Nous sommes là pour accompagner, et dire : libérez vos énergies, foncez !" Le recteur se réjouit du message porté par le président de la République dans son discours de la Sorbonne : "L’idée de faire confiance aux territoires, c’est un message très bien perçu en Bretagne, où les équipes éducatives sont dynamiques et multiplient les propositions". Une vingtaine de projets sont déjà remontés au rectorat. Ceux qui nécessitent un soutien financier pourront bénéficier de crédits du fonds d’innovation pédagogique. Emmanuel Ethis revient aussi sur la voie professionnelle, en soulignant le rôle majeur des CMQ, et sur le métier d’enseignant, qui nécessite un accompagnement RH "qualitatif".