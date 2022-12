Quel paysage syndical après le cycle électoral 2017-2020 dans le privé et les élections de décembre 2022 dans le public ?

La publication des résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique permet de faire le point sur la représentativité syndicale globale mixant les résultats dans le privé et dans le public. Entre les cycles 2013-2016 du privé et 2018 du public et les cycles 2017-2020 du privé et 2022 du public, la CFDT garde la première place et creuse l’écart avec la CGT. FO se stabilise à la 3e place. La CFE-CGC progresse et conserve la quatrième place. Derrière, l’Unsa dépasse la CFTC et prend la cinquième place. La septième organisation à vocation nationale interprofessionnelle reste l’Union syndicale Solidaires.



Les résultats définitifs des élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique ont été publiés mardi 20 décembre 2022. Marquées par une nouvelle forte baisse de la participation, ces élections ont chamboulé la hiérarchie syndicale dans la fonction publique établie depuis 2014, année de l'instauration des élections générales dans le public. Si la CGT demeure la première organisation avec 20,85 % des suffrages valablement exprimés, FO passe devant la CFDT et prend la deuxième place avec 18,75 %, soit 0,2 point de plus que la centrale cédétiste. Viennent ensuite l’Unsa (11,6 %), l’Union syndicale Solidaires (5,79 %), la CFE-CGC (3,86 %) et la CFTC (2,69 %) (lire sur AEF info).



RÉSULTATS DANS LA SEULE FONCTION PUBLIQUE

CFDT CFE-CGC CFTC CGT FO SOLIDAIRES UNSA TOTAL DES SVE (y-c. les autres OS) 2014 Voix 504 804 76 147 87 195 604 624 486 857 179 378 271 865 2 619 360 Part de voix (% des SVE) 19,27 2,91 3,33 23,08 18,59 6,85 10,38

2018 Voix 459 100 81 200 70 600 528 300 438 500 154 500 270 300 2 419 600 ∆ Voix 2018/2014 -45 704,45 5 053,3 -16 594,95 -76 323,78 -48 357,04 -24 878,22 -1 565 -199 760 Part de voix (% des SVE) 18,97 3,36 2,92 21,83 18,12 6,39 11,17

∆ Part de voix 2018/2014 (en points) -0,30 0,45 -0,41 -1,25 -0,46 -0,46 0,79

2022 Voix 398 700 83 000 57 900 448 200 402 900 124 500 250 500 2 149 200 ∆ Voix 2022/2018 -60 400 1 800 -12 700 -80 100 -35 600 -30 000 -19 800 -270 400 Part de voix (% des SVE) 18,55 3,86 2,69 20,85 18,75 5,79 11,66

∆ Part de voix 2022/2018 (en points) -0,42 0,51 -0,22 -0,98 0,62 -0,59 0,48



REPRÉSENTATIVITÉ MIXANT PUBLIC ET PRIVÉ



Le cumul des résultats électoraux du cycle 2017-2020 pour le secteur privé et de 2022 pour le secteur public aboutit à la hiérarchie syndicale globale suivante :

CFDT : 24,31 % des SVE ;

CGT : 22,33 % ;

FO : 16,29 % ;

CFE-CGC : 9,5 % ;

UNSA : 7,69 % ;

CFTC : 7,46 % ;

Union syndicale Solidaires : 4,31 %.

RÉSULTATS DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DANS LE SECTEUR PRIVÉ

CFDT CFE-CGC CFTC CGT FO SOLIDAIRES UNSA TOTAL DES SVE (y-c. les autres OS) Cycle privé 2009-2012 & scrutin public 2014 Voix du privé 1 317 112 477 460 470 825 1 355 928 807 435 175 558 215 696 5 064 920 Voix du public 504 804 76 147 87 195 604 624 486 857 179 378 271 865 2 619 360 Total des voix 1 821 916 553 607 558 020 1 960 552 1 294 292 354 936 487 561 7 684 280 Part de voix (% des SVE) 23,71 7,20 7,26 25,51 16,84 4,62 6,34

Cycle privé 2013-2016 & scrutin public 2018 Voix du privé 1 382 647 559 305 497 361 1 302 776 817 570 181 405 280 555 5 243 128 Voix du public 459 100 81 200 70 600 528 300 438 500 154 500 270 300 2 419 600 Total des voix 1 841 747 640 505 567 961 1 831 076 1 256 070 335 905 550 855 7 662 728 ∆ Voix entre les cycles 19 831 86 898 9 941 -129 476 -38 222 -19 031 63 294 -21 552 Part de voix (% des SVE) 24,04 8,36 7,41 23,90 16,39 4,38 7,19

∆ Part de voix entre les cycles 0,33 1,15 0,15 -1,62 -0,45 -0,24 0,84

Cycle privé 2017-2020 & scrutin public 2022 Voix du privé 1 343 056 597 778 476 565 1 151 897 764 330 184 513 300 391 5 016 355 Voix du public 398 700 83 000 57 900 448 200 402 900 124 500 250 500 2 149 200 Total des voix 1 741 756 680 778 534 465 1 600 097 1 167 230 309 013 550 891 7 165 555 ∆ Voix entre les cycles -99 991 40 273 -33 496 -230 979 -88 840 -26 892 36 -497 173 Part de voix (% des SVE) 24,31 9,50 7,46 22,33 16,29 4,31 7,69

∆ Part de voix entre les cycles 0,27 1,14 0,05 -1,57 -0,10 -0,07 0,50



ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ MIXTE



Sur les trois cycles successifs (privé 2009-2012 & public 2014, privé 2013-2016 & public 2018 et privé 2017-2020 & public 2022), on constate que la CFDT ravit la première place à la CGT, que FO demeure stable à la troisième place, que la CFE-CGC passe de la cinquième à la quatrième place, que l’Unsa passe de la sixième à la cinquième place, que la CFTC chute de la quatrième à la sixième place et que Solidaires demeure la septième organisation à vocation nationale interprofessionnelle.

ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ MIXTE PAR ORGANISATION

En matière de part des suffrages obtenus, on observe sur les trois cycles une baisse continue pour la CGT qui perd plus de trois points entre le premier et le troisième cycle. Si FO, la CFTC et l’Union syndicale Solidaires affichent une forme de stabilité sur cette même période, la CFDT, la CFE-CGC et l’Unsa voient augmenter leur part de suffrages obtenus dans le privé et dans le public avec respectivement +0,6, +1,3 et +1,34 point.

DES taux de PARTICIPATION EN CHUTE



Les évolutions des parts des suffrages ne sont pas forcément les mêmes que celles du nombre de suffrages, en raison de la baisse continue de la participation, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Sur la période, le taux de participation chute de plus de 4,5 points dans le privé et près de 11 points dans le public pour atteindre 38,24 % pour le cycle 2017-2020 du privé et 43,7 % pour le scrutin 2022 du public.





Taux de participation dans le secteur privé Taux de participation dans le secteur public 2008-2010-2011

54,5 % 2009-2012 42,78 %

2013-2016 42,76 %

2014

52,8 % 2017-2020 38,24 %

2018

49,8 % 2022

43,7 %

ÉVOLUTIONS DU NOMBRE DES SUFFRAGES PUBLICS ET PRIVÉS

En nombre de suffrages obtenus dans le privé et dans le public, seules la CFE-CGC et l’Unsa progressent sur les trois cycles, la première gagnant 127 000 voix et la seconde 63 000 voix. À l’inverse, la CGT perd 360 000 voix, FO 127 000 voix, la CFDT 80 000 voix, Solidaires 46 000 voix et la CFTC 23 000 voix.



répartition entre vote du privé et vote du public

Sur le dernier cycle (2017-2020 dans le privé et 2022 dans le public), la CFTC est l’organisation dont la part des suffrages du privé est la plus élevée ; en effet, 89 % des suffrages obtenus l’ont été dans une élection professionnelle du secteur privé. La CFE-CGC est juste derrière avec 88 % des suffrages issus du secteur privé. Viennent ensuite la CFDT (77 %), la CGT (72 %), FO (65 %), Solidaires (60 %) puis l’Unsa (55 %). À titre de comparaison, sur ce dernier cycle, la part du total des suffrages valablement exprimés issus du privé s’élève à 70 %.