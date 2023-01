Une part allant de 10 % des effectifs du Cnes à 53 % à Inria : c’est ce que représentent les contractuels parmi l’ensemble des personnels de recherche, en 2020. Après une première dépêche sur les titulaires des six EPST (lire sur AEF info), nous étudions l’évolution des personnels non permanents dans les 14 principaux organismes de recherche français. Il en ressort que le nombre de contractuels se maintient depuis 2014, quand celui des permanents recule de 1,4 %. Voici le détail par organisme, avec l’analyse des DRH du CNRS et d’Inrae.