Six jours seulement après l’annulation par le Conseil d’État d’un premier décret sur l’interdiction de vendre sous emballage plastique les fruits et légumes frais (lire sur AEF info), le ministère de la Transition écologique a déjà rendu sa nouvelle copie et soumis son nouveau projet de texte à la consultation du public, du 15 décembre 2022 au 12 janvier 2023. Mauvaise surprise pour les industriels ayant obtenu cette décision de justice : la liste des fruits et légumes exemptés est plus restreinte que celle du décret annulé. Les ONG Zero Waste et la Surfrider Foundation s’en réjouissent, bien qu’elles regrettent que les champignons et endives figurent parmi les exemptions. Les représentants de l’industrie plastique (Polyvia et Elipso) continuent pour leur part de considérer que les propriétés du plastique sont un "levier pour lutter contre le gaspillage alimentaire" et appellent à prendre en compte "la recyclabilité des emballages avant toute volonté d’interdiction".