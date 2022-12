La Commission européenne lance une consultation sur les règles relatives à l’égalité salariale hommes-femmes

Dans le cadre de son plan d’action 2017-2019 pour "éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes", la Commission européenne lance une consultation publique sur les dispositions de l’Union relatives à l’égalité salariale. La Commission souhaite recueillir les contributions des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, mais aussi des inspections du travail, d’associations et ONG, ou encore de chercheurs, en vue d’améliorer l’application des règles en vigueur et de renforcer le principe "à travail égal, salaire égal". Plusieurs axes de progrès ont déjà été identifiés : l’amélioration de transparence sur les rémunérations, la lutte contre les stéréotypes de genre dans l’évaluation des postes et les classifications, et l’amélioration des dispositifs de compensation pour les victimes de discrimination liée au genre. La consultation est ouverte jusqu’au 5 avril 2019.