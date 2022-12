Pas de spécificité francilienne cette fois dans la nouvelle hiérarchie syndicale territoriale issue des élections professionnelles du 8 décembre 2022. La CGT reste en tête dans la très grande majorité des collectivités locales d’Île-de-France, comme au niveau national. Le syndicat est suivi tantôt par la CFDT, tantôt par la FSU, qui progresse à la ville de Paris et dans le département du Val-de-Marne. L’abstention est en revanche encore plus forte que la moyenne de la fonction publique territoriale, avec un pic à 89 % enregistré au CIG petite couronne pour les CAP de catégorie C.