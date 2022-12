80 M€ pour des acquisitions ciblant prioritairement des écoles de management ou d'ingénieurs, croissance externe par l'intégration d'un campus nord-américain et d'un campus européen et 15 M€ d'investissement dans le digital pour capter de nouveaux publics internationaux et limitation de la hausse des droits d'inscription au niveau de l'inflation : telles sont les principales annonces de l'EM Lyon le 16 décembre 2022, lors d'une conférence de presse réunissant Isabelle Huault (DG), Marc-François Mignot-Mahon (GGE, actionnaire), Guillaume Pépy (conseil de surveillance) et Thierry Valentin (CCI).