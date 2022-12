Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :Europol a mené une vaste opération ciblant des contenus violents et terroristes d’extrême-droite ;La France est une cible "numéro un " du renseignement humain de certains pays étrangers ;Des sénateurs veulent muscler les pouvoirs des douaniers face à la fraude fiscale ;Le Collectif pour l’enfance veut réviser les procédures pour faciliter l’éloignement des parents mis en cause ;Les lauréats d’un appel à projets sur les violences sexistes et sexuelles sont dévoilés ;La conférence des procureurs a un nouveau président…