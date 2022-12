Guillaume Lefèvre est nommé directeur de l’Icam Ouest, qui regroupe trois sites : Vendée (La Roche-sur-Yon), Nantes et Bretagne (Vannes), annonce l’établissement, le 15 décembre 2022. Il succède à Bruno Soullard, qui dirigeait les trois sites de l’école d’ingénieurs associative depuis 2017. L’Icam Ouest accueille chaque année 1 600 apprenants. Au total, l’Icam compte 13 campus dans le monde, et bientôt 10 000 étudiants, apprentis et stagiaires sur l’ensemble de ses sites.