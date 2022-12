47 000 étudiants étaient inscrits en Pass ou en LAS 1 et 2 en 2021-2022, selon une note d’information du Sies, publiée le 15 décembre 2022. Le taux de passage en un an des néobacheliers atteint 25 % à la session 2021, "soit 6 points de plus que pour la cohorte précédente des inscrits", issus de la Paces, qui a disparu à la rentrée 2020. Les néobacheliers inscrits en Pass sont ceux qui réussissent le mieux, avec un taux de passage qui s’élève à 28 %. Si le taux de réussite est plus élevé que dans l’ancien système, la réforme n’a pour l’instant pas permis une réelle diversification des profils.