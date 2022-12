Une semaine après la clôture des élections professionnelles dans la fonction publique, le 8 décembre, et au lendemain de la diffusion des résultats provisoires consolidés sur les trois versants, le ministère publie ce 16 décembre 2022 les résultats définitifs. Ces derniers confirment les données provisoires et la composition des trois conseils supérieurs et du Conseil commun. L’Unsa décroche un 4e siège au CCFP aux dépens de la CFTC, qui en sort. La FSU prend par ailleurs le siège de Solidaires au CSFPT. L’analyse par ministère révèle de fortes différences locales de positionnements syndicaux.