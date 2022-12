Budget. Un décret du 14 décembre 2022 portant annulation de crédits et le rapport expliquant les mouvements de crédits sont publiés. Le décret annule 118 766 euros en AE et CP de crédits hors titre 2 du programme 176 "police nationale" de la mission "sécurités", destiné au remboursement à la Commission européenne d’avances de trop-perçus au titre de divers projets du service nationale de police scientifique et de la direction centrale de la police judiciaire. Un arrêté...