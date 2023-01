L’université de Poitiers s’apprête à engager un second plan mieux-être au travail, en s’appuyant sur la méthode participative québécoise "Entreprise en santé". Le premier, initié en 2016 et formellement voté en CA en 2020, ciblait les pratiques de gestion et l’environnement de travail. Si l’aménagement d’espaces conviviaux a progressé en quatre ans, la crise sanitaire et des réticences internes ont retardé la mise en place de réseaux professionnels permettant aux agents (les catégories C surtout) d’être associés aux projets en amont. Aujourd’hui, les Biatss sont en attente de mesures autour des habitudes de vie (lutte contre le stress, alimentation, sport, addictions). Les personnels enseignants sont moins concernés par ces sujets. Joint le 12 décembre 2022, le pilote de ce projet, Laurent Bosquet, revient pour AEF info sur les enjeux et les écueils de cette démarche.