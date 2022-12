Métallurgie : la convention collective nationale du 7 février 2022 est étendue

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (lire sur AEF info) est étendue, avec onze réserves et sept exclusions, à l’ensemble des employeurs et salariés de la branche par un arrêté publié au Journal officiel, le 22 décembre. Le texte a été modifié par l’avenant du 30 septembre 2022 (BOCC n° 2022/29). L’accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail (BOCC n° 2022/30), l’avenant du 1er juillet 2022 susvisé à la convention collective nationale relatif à diverses modifications (BOCC n° 2022/46) et l’avenant du 30 septembre 2022 (BOCC n° 2022/46) sont aussi étendus. Le dispositif entre en vigueur de manière échelonnée, pour être entièrement opérationnel au 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions permettant d’aboutir à un système de protection sociale de branche qui s’appliqueront au 1er janvier 2023.