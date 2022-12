Dans le cadre de la mission confiée à Philippe Gillet sur "les évolutions de l’écosystème de la recherche et de l’innovation" par Sylvie Retailleau, quatre personnalités vont piloter les deux groupes de travail prévus (lire sur AEF info). Selon les informations recueillies par AEF info, il s’agit de :Sur le "positionnement stratégique" des organismes :Patrick Lévy, ancien président de l’université Grenoble Alpes qui a terminé récemment une mission sur le site de Toulouse ;Yves Caristan, ancien directeur des sciences de la matière du CEA et du centre CEA de Saclay ;Sur le "pilotage territorial et la simplification" :Véronique Perdereau, rectrice déléguée à l’ESRI du Grand Est et ancienne vice-présidente Europe de Sorbonne université ;Christine Cherbut, ancienne directrice générale déléguée à la science et l’innovation d’Inrae et présidente de l’Observatoire de l’édition de scientifique.