L’Inist-CNRS annonce le 14 décembre 2022 que le projet européen Oberred, auquel il participe donne lieu à des Moocs, un référentiel de compétences et des open badges sur les questions de données de la recherche. Démarré il y a trois ans au titre d’Erasmus+, le projet était piloté par l’université Côte d'Azur et réunissait des partenaires italien, allemand, polonais et espagnol (1). Oberred vise à proposer un "écosystème pour reconnaître des compétences liées à la gestion et au partage des données de la recherche au travers d’open badges".