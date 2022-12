Le groupe Suez dévoile, vendredi 16 décembre, son compteur de déchets intelligent destiné aux collectivités locales, qui vise à "offrir une vision globale de la production et du tri des déchets à l’échelle d’une commune, d’un quartier ou d’une rue". L’outil s’appuie sur des puces électroniques installées dans les conteneurs de déchets dont les données sont analysées et restituées sous forme d’un tableau de bord et d’une série d’indicateurs. Il sera mis en place dans le Grand Montauban en 2023, dans le cadre d’un "contrat de performance déchets ménagers et assimilés".