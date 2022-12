BUDGET ANNULATION DE CRÉDITS. Le décret n° 2022-1570 du 14 décembre 2022 annule, pour 2022, des crédits d’un montant de 7 075 983,29 € en AE (autorisations d’engagement) et de 7 109 023,29 € en CP (crédits de paiement) applicables à différents programmes budgétaires. Sont notamment annulés :978 527,66 € en AE et CP du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" de la mission "Travail et emploi",...