Pays-de-la-Loire : Louis Vuitton ouvrira en 2014 une « fabrique de maroquinerie qui aura une mission de recherche et d'innovation »

La fabrique de maroquinerie de Louis Vuitton (groupe LVMH), qui ouvrira en 2014 sur la commune de Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire), « est un projet résolument innovant, qui aura une mission de recherche et d'innovation dans les métiers de la maroquinerie et de la petite maroquinerie », indique à AEF la maison de maroquinerie de luxe, vendredi 25 mai 2012. Cette fabrique offrira un cadre dans lequel seront étudiés les futurs scénarios de la fabrication Louis Vuitton : études sur les matières premières, les méthodes de fabrication, les processus, etc. « Plus qu'un simple centre de recherche et développement, la fabrique de maroquinerie mettra directement en application ses réflexions », explique la société. Cette fabrique sera au service des 17 ateliers de maroquinerie de la marque.