Les membres de la Fédération française de la sécurité privée ont entériné, "à l’unanimité" les nouveaux statuts de l’association, mercredi 14 décembre 2022. À cette occasion, Pierre Brajeux, PDG de Torann-France et représentant du GES à la fédération, a été nommé président délégué. Il était déjà vice-président depuis avril dernier (lire sur AEF info). "Depuis maintenant dix ans, la FFSP était structurée autour de statuts qui ne correspondaient plus au temps qui est le nôtre aujourd’hui. Nous avons souhaité les faire évoluer afin que notre organisation soit en capacité de s’adapter aux attentes et aux problématiques actuelles de nos membres", souligne Jean-Christophe Chwat, président de la fédération. Cette refonte des statuts a conduit au départ de l’ADMS, qui pointait une confiscation de souveraineté, et de la FFCyber (lire sur AEF info).