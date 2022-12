Le COJ (Conseil d’orientation des politiques jeunesse) remet à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, son 1er rapport d’étape sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Contrat d’engagement jeune, ce 16 décembre 2022. L’instance avait été missionnée en mars dernier par Élisabeth Borne, alors ministre du Travail. Produit par sa commission Insertion, le document qu’a pu lire AEF info se félicite du bon démarrage quantitatif du dispositif, mais émet des recommandations pour éviter que des publics parmi les plus vulnérables n’en restent écartés.